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Гриль для шаурмы 2М газ
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Компания Технобор
Компания Технобор
г. Москва
2 отзыва
:birthday:
9 лет на tiu.ru
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Гриль для шаурмы 2М газ
Характеристики и описание
  • Основные
    • Производитель
    • Страна производитель
      Россия
    • Вид гриль оборудования
      Гриль шампурный
Все характеристики
Предназначен для приготовления шаурмы, а также жарки на вертеле мяса или птицы. Работает на сжиженном газе. 2 газовые горелки 8 шампуров
Аппараты для приготовления шаурмы повсеместно используются в системе уличной торговли благодаря своей высокой производительности, простоте и надежности применения, а главное, наглядности в приготовлении продукта. Машиностроительное предприятие "АТЕСИ" выпускает несколько моделей аппаратов: газовые и электрические.
В установках "Шаурма 2М" и "Шаурма 3М" мясо готовиться за счет использования сжиженного газа, что определяет чрезвычайно низкую себестоимость приготавливаемой продукции. Принцип действия установки заключается в том, что мясная нарезка, приготовленная по особому рецепту, насаживается на специальный нож, который вращается вокруг своей оси около газовых горелок до ее полной готовности. Данная установка может использоваться также для приготовления шашлыка, так как в конструкции предусмотрены специальные подставки для шампуров.
"Шаурма 3М" отличается от "Шаурмы 2М" большей производительностью вследствие наличия большего числа горелок.
К достоинствам вышеперечисленных моделей можно отнести то, что все корпусные элементы установок изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали, что определяет их прочность и придает им приятный эстетичный вид.
Отзывы о продавце

Гриль для шаурмы 2М газ

Код: ГР2Мгаз
14 900  руб
В наличии
Оптовые цены
14400 руб
от 2 шт.
13900 руб
от 5 шт.
13700 руб
от 10 шт.
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